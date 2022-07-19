Песков ответил на угрозы Киева уничтожить Черноморский флот Песков: заявления Украины о Черноморском флоте и Крыме лишь подтверждают оправданность спецоперации

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Высказывания Минобороны Украины о планах уничтожить Черноморский флот России (ЧФ РФ) и вернуть Крым лишь подтверждают оправданность проведения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что только таким способом можно «избавить Украину от подобных представителей руководства», передает ТАСС.

Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства, — сказал Песков.

Накануне замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов пообещал уничтожить ЧФ РФ и «отвоевать» Крым. По его словам, «очистка Черного моря началась с острова Змеиный и ЧФ рано или поздно подвергнется нападению». Он также заявил, что Россия «должна отказаться от Крыма, если она хочет продолжить существовать как государство».

Позже зампредседателя Госсовета Крыма Владимир Бобков назвал заявления Гаврилова «клоунадой и агонией». Он отметил, что ЧФ РФ веками хотели ликвидировать, но он «прошел через столетия и только укреплялся».