Офицер НАТО в отставке объяснил причины медленного контрнаступления ВСУ Офицер НАТО в отставке заявил о замедлении контранступления ВСУ из-за упорства армии РФ

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские военные не смогли добиться успеха спустя почти два месяца после начала контрнаступления из-за упорства российской армии, заявил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive. По его словам, медленное продвижение ВСУ также связано с оборонительными укреплениями, возведенными на линии соприкосновения.

Спустя почти два месяца после начала операции украинские военные так и не смогли ничего добиться для прорыва. <...> Прогресс идет медленно, поскольку российские военные оказывают упорное сопротивление, — объяснил он.

Атламазоглу подчеркнул, что украинские солдаты пытаются прорвать российские линии обороны и отрезать сухопутный коридор в Крым. Однако обширные минные поля замедляют их продвижение. Вместе с тем, по его словам, на отдельных участках российская армия перешла в контратаку. В частности, эксперт указал на продвижение ВС РФ к западу от линии Кременная — Сватово.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым и займет много времени из-за нехватки бронетехники и плотного минирования территорий. Он также отметил, что в операции задействованы не все украинские бригады.