Один человек погиб после схода лавин на востоке Франции

Один человек погиб и ещё несколько пострадали в результате схода серии лавин. Трагический инцидент произошёл в департаменте Савойя у подножия Альп.
В местной префектуре уточнили, что был зафиксирован сход по меньшей мере четырёх лавин. Там не уточнили, какое количество отдыхающих накрыло снегом, однако отметили, что благодаря спасателям они были спасены,
Вместе с тем в префектуре предупредили, что в горной местности Савойи риск схода лавин остаётся высоким. В связи с этим власти призвали лыжников быть бдительными и следить за метеосводками.
Днём ранее в 32 департаментах Франции был объявлен предпоследний — «оранжевый» — уровень погодной опасности. На такие меры власти пошли из-за обильных снегопадов, прошедших в нескольких регионах страны, писал NEWS.ru.
По данным метеорологов, высота снежного покрова на некоторых курортах, расположенных на французской части Альп, достигла нескольких десятков сантиметров.