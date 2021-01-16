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Европа

Один человек погиб после схода лавин на востоке Франции

12:59, 17 января 2021
Фото: Peter Kneffel/dpa

Один человек погиб и ещё несколько пострадали в результате схода серии лавин. Трагический инцидент произошёл в департаменте Савойя у подножия Альп.

В местной префектуре уточнили, что был зафиксирован сход по меньшей мере четырёх лавин. Там не уточнили, какое количество отдыхающих накрыло снегом, однако отметили, что благодаря спасателям они были спасены, передаёт ТАСС.

Вместе с тем в префектуре предупредили, что в горной местности Савойи риск схода лавин остаётся высоким. В связи с этим власти призвали лыжников быть бдительными и следить за метеосводками.

Днём ранее в 32 департаментах Франции был объявлен предпоследний — «оранжевый» — уровень погодной опасности. На такие меры власти пошли из-за обильных снегопадов, прошедших в нескольких регионах страны, писал NEWS.ru.

По данным метеорологов, высота снежного покрова на некоторых курортах, расположенных на французской части Альп, достигла нескольких десятков сантиметров.

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