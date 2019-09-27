https://static.news.ru/photo/79b152e8-e13b-11e9-a905-fa163e074e61_660.jpg Стивен Баркли Фото: Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press

Встреча главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье и британского министра по вопросам Brexit Стивена Баркли, где обсуждался вопрос выхода Соединённого Королевства из Евросоюза, вновь завершились безрезультатно. Информация об этом содержится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

ЕС остаётся открытым и готов рассмотреть любые осуществимые и юридически действенные предложения, которые отвечают всем этим целям (в рамках соглашения об условиях Brexit от 25 ноября 2018 года. — News.ru), — цитирует документ ТАСС .

Как писал News.ru, ранее официальный представитель ЕК Мина Андреева сообщила, что её структура по-прежнему ждёт, когда Великобритания озвучит конкретные предложения по условиям выхода страны из ЕС.

До этого британский премьер Борис Джонсон не исключил, что Соединённое Королевство при необходимости выйдет из Евросоюза без соглашения.