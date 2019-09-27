https://static.news.ru/photo/79b152e8-e13b-11e9-a905-fa163e074e61_660.jpgСтивен БарклиФото: Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press
Встреча главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье и британского министра по вопросам Brexit Стивена Баркли, где обсуждался вопрос выхода Соединённого Королевства из Евросоюза, вновь завершились безрезультатно. Информация об этом содержится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).
ЕС остаётся открытым и готов рассмотреть любые осуществимые и юридически действенные предложения, которые отвечают всем этим целям (в рамках соглашения об условиях Brexit от 25 ноября 2018 года. — News.ru), — цитирует документ ТАСС.
Как писал News.ru, ранее официальный представитель ЕК Мина Андреева сообщила, что её структура по-прежнему ждёт, когда Великобритания озвучит конкретные предложения по условиям выхода страны из ЕС.