Объявление Польшей приоритета своей конституции назвали атакой на ЕС

Франция считает атакой на Евросоюз объявление Конституционным судом Польши приоритета её Основного закона над нормами сообщества. Существует риск выхода страны из ЕС де-факто. Об этом заявил представитель МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM.

По его мнению, польские власти не уважают ценности и фундаментальные правила ЕС. Бом считает, что Польша может лишиться финансовой поддержки ЕС на восстановление, если не будет соблюдать требования сообщества.

Когда вы утверждаете, что ваши собственные правила важнее условий контракта, тогда нет контракта, нет участия, — сказал Бом.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не намерена выходить из Евросоюза. Он также прокомментировал решение Конституционного суда республики о верховенстве Конституции Польши над правом ЕС. По его мнению, основной закон страны имеет превосходство над другими источниками права. Премьер напомнил, что у Польши те же права, что и у других государств ЕС. Варшава хочет, чтобы эти законы были соблюдены.