https://static.news.ru/photo/185d3fac-bed1-11e9-bf90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Беспилотники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе трижды были обстреляны на востоке Украины, контроль над одним из дронов потерян. Об этом говорится в отчёте СММ за 13 августа.

Два инцидента произошли недалеко от населённых пунктов Гнутово и Талаковки, расположенных северо-восточнее города Мариуполя Донецкой области. СММ ОБСЕ зафиксировала стрелковый огонь, который вёлся в направлении их летательных аппаратов. В двух случаях беспилотники смогли безопасно приземлиться, передаёт РИА Новости .

Третий инцидент произошёл на контролируемой сепаратистами территории рядом с населённым пунктом Обозне в 18 км от Луганска. На этот раз СММ потеряла контроль над БПЛА и не смогла его восстановить.

Как писал News.ru, в начале августа Народная милиция непризнанной Луганской народной республики зафиксировала работу украинской техники для ведения радиоэлектронной борьбы, которая мешала деятельности СММ ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе.