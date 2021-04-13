Изменения во внешнем виде Порошенко смутили журналистов

Бывший президент Украины и депутат Верховной рады партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко предстал на Согласительском совете депутатских фракций в обновлённом образе. Об этом пишет издание «Страна».
В статье отмечается, что Порошенко
Как сообщал NEWS.ru, депутат крымского парламента Сергей Трофимов заявил о причастности экс-президента Украины Петра Порошенко к водной блокаде полуострова. По его словам, доказательства этого имеются у рабочей группы по оценке ущерба, нанесённого полуострову Украиной.
Ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач, обнародовавший переговоры Порошенко с президентом США Джо Байденом, заявил, что опасается покушения на свою жизнь. Он утверждает, что некая группа лиц готовит его убийство и бывшего прокурора Константина Кулика.