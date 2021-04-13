Изменения во внешнем виде Порошенко смутили журналистов

https://static.news.ru/photo/6a648b6a-9c98-11eb-aab9-96000091f725_660.jpg Петр Порошенко Фото: imago stock&people/Global Look Press

Бывший президент Украины и депутат Верховной рады партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко предстал на Согласительском совете депутатских фракций в обновлённом образе. Об этом пишет издание «Страна».

В статье отмечается, что Порошенко сменил стиль, в частности, на нём были новые лоферы от французского бренда Louis Vuitoon, которые журналисты оценили в $875 (66 тысяч рублей). Кроме того, бывший украинский лидер сменил стрижку и, по мнению опрошенных изданием специалистов, сделал пластическую операцию.

Как сообщал NEWS.ru, депутат крымского парламента Сергей Трофимов заявил о причастности экс-президента Украины Петра Порошенко к водной блокаде полуострова. По его словам, доказательства этого имеются у рабочей группы по оценке ущерба, нанесённого полуострову Украиной.

Ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач, обнародовавший переговоры Порошенко с президентом США Джо Байденом, заявил, что опасается покушения на свою жизнь. Он утверждает, что некая группа лиц готовит его убийство и бывшего прокурора Константина Кулика.