Рассекретивший переговоры Порошенко депутат заявил, что его хотят убить

https://static.news.ru/photo/2c28a8be-96ed-11eb-8e83-96000091f725_660.jpg Фото: Petro Zhuravel/wikimedia.org

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач, обнародовавший переговоры экс-президента страны Петра Порошенко с действующим президентом США Джо Байденом, опасается покушения на свою жизнь. Он утверждает, что некая группа лиц готовит его убийство и бывшего прокурора Константина Кулика.

Парламентарий уточнил, что в указанную группу входят британские граждане, имеющие отношение к компании KROLL Associates UK LTD. По его словам, она занимается корпоративными расследованиями и имеет силовое подразделение, выполняющее заказы как спецслужб, так и частных корпораций.

Сейчас упомянутая группа собирает данные обо мне и Кулике с целью физического устранения. Об этом известно некоторым бывшим и действующим сотрудникам британской разведки МИ-6, — написал депутат в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что одним из участников покушения будет гражданин Албании.

Аудиозаписи разговоров Порошенко с Байденом Деркач опубликовал в 2020 году. Беседы имели место несколькими годами ранее. Байден предлагал украинскому лидеру $1 млрд за отстранение от должности генпрокурора Игоря Шокина. Порошенко заявлял, что записи сфабрикованы и являются «местью Кремля».

Ранее NEWS.ru писал, что разведка США обвинила Деркача в дискредитации Байдена с ведома властей РФ. В Вашингтоне уверены, что действиями украинского депутата руководили президент России Владимир Путин и ряд высокопоставленных лиц РФ.