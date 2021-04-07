В Крыму выявили причастность Порошенко к водной блокаде

https://static.news.ru/photo/23815c80-981c-11eb-a4d2-96000091f725_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент Украины Пётр Порошенко причастен к водной блокаде Крыма, заявил глава комитета крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов. По его словам, доказательства этого имеются у рабочей группы по оценке ущерба, нанесённого полуострову Украиной.

У нас есть доказательства, что перекрытие Северо-Крымского канала происходило с одобрения и под контролем Петра Порошенко. Эти материалы мы передадим в следственные органы для принятия процессуального решения, — отметил депутат в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что имя Порошенко также может оказаться в исках, которые будут касаться других блокад полуострова. В Крыму список украинцев, причастных к организации водной, транспортной, продовольственной и энергетической блокад, расширен до пяти человек. В него входит и Порошенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Крым подготовит несколько исков к Украине за блокады полуострова. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Первым будет иск за водную блокаду. Его подадут в первом полугодии 2021 года. Сумма ущерба предварительно составляет 1,47 трлн рублей. Он добавил, что попыткам Украины устроить геноцид в Крыму международная общественность должна дать оценку.