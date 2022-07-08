NYT: бои на Украине удивили иностранных наемников

Иностранные наемники, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, удивлены их ходом. Данный конфликт оказался совершенно не похож на те, в которых им приходилось участвовать ранее, пишет издание The New York Times.

Многие из наемников ранее воевали в Афганистане и Ираке. Они привыкли к прикрытию с воздуха и другой поддержке, но на Украине все иначе. К тому же, по словам одного из наемников, боевые действия ведутся более интенсивно, чем, например, в Афганистане – сражение следует за сражением.