Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что станет сверять свои решения с главой государства Владимиром Зеленским «как с камертоном». Политик добавил, что постарается понимать президента «с полуслова».
Чиновник отметил, что новое правительство — «команда менеджеров», сформированная, чтобы «навести порядок в процессах».
Я рассчитываю, что мы с президентом... будем общаться настолько тесно, насколько это нужно, чтобы понимать друг друга с полуслова... Он — это камертон, с которым нужно сверять все сложные решения, — цитирует Гончарука «Интерфакс-Украина».
Глава кабмина подытожил, что правительство Незалежной — это «махина», состоящая из «100+ госорганов, где есть, чем заняться».
Ранее News.ru сообщал, что кабмин Украины ищет возможности для организации и проведения переписи населения до конца текущего года. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.