https://static.news.ru/photo/f948056a-cb3d-11e9-8750-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что станет сверять свои решения с главой государства Владимиром Зеленским «как с камертоном». Политик добавил, что постарается понимать президента «с полуслова».

Чиновник отметил, что новое правительство — «команда менеджеров», сформированная, чтобы «навести порядок в процессах».

Я рассчитываю, что мы с президентом... будем общаться настолько тесно, насколько это нужно, чтобы понимать друг друга с полуслова... Он — это камертон, с которым нужно сверять все сложные решения, — цитирует Гончарука « Интерфакс-Украина ».

Глава кабмина подытожил, что правительство Незалежной — это «махина», состоящая из «100+ госорганов, где есть, чем заняться».

Ранее News.ru сообщал, что кабмин Украины ищет возможности для организации и проведения переписи населения до конца текущего года. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.