Новогодние игрушки для армии России делают под Киевом

https://static.news.ru/photo/9ba8aefc-36fb-11eb-aab6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/Соцсети

Клавдиевская фабрика ёлочных украшений в Киевской области производит игрушки с логотипом армии России. В компании признались, что сотрудничают с российским ведомством.

Пользователь Facebook Сергей Савченко рассказал, что увидел игрушки армии РФ, когда посещал фабрику с экскурсией. На инцидент отреагировал исполняющий обязанности председателя правления организации Павел Гусаков.

Исторически сложилось так, что одним из рынков сбыта продукции была Российская Федерация. В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка, — написал он на своей странице.

Глава фабрики отметил, что заказы размещались через специальную систему, а часть продукции отправлялась в РФ. Он признался, что из-за кризиса был занят развитием новых проектов и не следил за заказами из России.

Я разделяю возмущение общественности и извиняюсь относительно этой ситуации. Надеюсь на восстановление теплого отношения к имени и коллективу фабрики, — добавил Гусаков.

По его словам, после скандала заказ российской армии уничтожили. Теперь все заказы будут проходить этический и цензурный контроль.

Ранее NEWS.ru писал, что спрос на товары для домашних праздников в России в период с 6 по 12 ноября вырос почти в 2,5 раза по сравнению с октябрём. При этом динамичнее всего растёт число заказов на искусственные новогодние ели (почти в 23 раза) и ёлочные шары (в семь раз).