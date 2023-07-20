Новая серия взрывов в украинских городах: куда ударили ракеты

Фото: dumskaya.net/Global Look Press

Ночью 20 июля в нескольких городах Украины вновь раздались взрывы, а в ряде областей страны завыли сирены воздушной тревоги. Кроме того, сообщалось о прилете по одесскому порту.

В каких городах Украины прогремели взрывы ночью 20 июля

Первые сообщения начали появляться в районе 02:00 часов. Украинский Telegram-канал «Суспильне» сообщил о взрывах в Сумах. Следом на онлайн-картах Министерства цифровой трансформации Украины появилась информация о серии взрывов в Одессе, Херсоне, Запорожье и Николаевской области. Издание «Зеркало недели» сообщало о работе систем ПВО в Одессе.

Кроме того, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» рассказал о взрывах в районе порта Одессы, написав «ракеты хоронят зерновую сделку». При этом отмечалось, что на территории объекта виднелось зарево пожара. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Где была объявлена воздушная тревога ночью 20 июля

Воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и в подконтрольных Киеву частях Херсонской области, о чем свидетельствовали данные Министерства цифровой трансформации Украины.

Что еще произошло этой ночью

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило об активности восьми ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22м3. По данным командования, полет осуществлялся в направлении Черного моря. Помимо этого, сообщалось об угрозе запусков крылатых ракет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Воздушные силы ВСУ сообщило о пусках сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс» по направлению Одесской области, а также о действии крылатых ракет Х-22, которые отправляются с самолетов Ту-22м3. МО РФ эту информацию еще не подтверждало.

Также вечером 19 июля стало известно о пожаре в здании дворца культуры в Мариуполе. Как сообщила пресс-служба МЧС ДНР, возгорание произошло в полуразрушенном здании дворца культуры «Металлургов» из-за боевых действий. Пламя успело охватить 300 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

Кроме того, 19 июля украинское издание «Страна.ua» сообщило о сильном взрыве во Львове. При этом воздушная тревога в регионе не объявлялась. Местные власти еще не комментировали эту информацию.

Цели в Одессе поражаются не первый день

Минобороны России официально заявило о поражении целей в ночь на 18 июля. В сообщении сказано, что ВС РФ нанесен «групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования». Речь шла о судоремонтном заводе Одессы. Кроме того, было уничтожено хранилище топлива общим объемом около 70 тысяч тонн. Оно обеспечивало военную технику ВСУ горючим.

Также в ночь на 19 июля российские военные нанесли удар по авиабазе ВСУ Канатово в Кировоградской области. Все цели были поражены. Помимо этого, были атакованы объекты военной промышленности в Одессе.

Теракт на Крымском мосту и «возмездие»

18 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары в порту Одессу «возмездием» за теракт на Крымском мосту. Согласно данным Министерства обороны России, российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием морского базирования по украинским целям.

В результате взрыва на переправе через Керченский пролив погибли женщина и мужчина, о чем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Их дочь выжила, но получила ранения. Она до сих пор находится под наблюдением врачей.

При этом в Кремле не сомневаются в причастности Киева к теракту на Крымском мосту. Песков заявил, что сейчас готовятся предложения по усилению защищенности Крымского моста.



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