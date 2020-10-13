Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент страны

https://static.news.ru/photo/a4c96570-0d67-11eb-93ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stortinget/facebook.com

За кибератакой на парламент Норвегии в августе 2020 года стояла Россия. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве Норвегии.

Глава МИД страны Ине Эриксен Серейде утверждает, что у правительства имеется некая информация, которая указывает на причастность РФ.

На основании имеющейся у правительства информации мы полагаем, что за этой деятельностью стояла Россия, — заявила министр иностранных дел Норвегии.

У властей есть свои источники, которые указывают на Москву, сообщает ТАСС.

В августе полицейская служба безопасности страны задержала 50-летнего гражданина своей страны, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Якобы мужчина встречался с «российским агентом» в одном из ресторанов Осло, где он поделился со шпионом некой информацией. Задержанный свою вину отрицал. По данным норвежских СМИ, подозреваемый являлся сотрудником компании DNV GL (Det Norske Veritas) и по работе использовал информацию, затрагивающую оборонную промышленность.

NEWS.ru писал, что 1 сентября стало известно об атаке неизвестных хакеров на электронные почты нескольких депутатов парламента Норвегии. Директор администрации парламента Марианна Андреассен заявила, что был скачен «некоторый объём данных».