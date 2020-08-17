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В Норвегии задержали шпионившего в пользу России мужчину

17:17, 17 августа 2020 26
Фото: Carsten R D/wikimedia.org

Полицейская служба безопасности Норвегии 15 августа задержала 50-летнего гражданина своей страны по подозрению в шпионаже в пользу России. Он не признаёт вину.

Как сообщает национальная вещательная корпорация NRK, норвежца задержали после встречи с «российским агентом» в одном из ресторанов Осло. По версии полиции, он поделился с ним некой информацией. Причём, эта встреча была не первой.

Заседание суда по выбору меры пресечения началось в 15:00. Полиция требует, чтобы предполагаемого шпиона взяли под стражу на четыре недели.

Строгие требования к содержанию под стражей основаны на том факте, что существует опасность потери улик, — говорит сторона обвинения.

Прокурор при этом утверждает, что деятельность этого человека «уходит корнями в далёкое прошлое».

Известно, что задержанный является сотрудником компании DNV GL (Det Norske Veritas). По работе мужчина связан с информацией, затрагивающей оборонную промышленность.

Мы считаем, что благодаря своей работе в DNV GL он получил доступ к информации, которая могла представлять большой интерес для других государств, — говорит сторона обвинения.

В DNV GL уже пообещали сотрудничать со следствием.

Мужчина обвиняется по статьям 123 и 124 Уголовного кодекса, которые связаны с разглашением государственной тайны. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Адвокат подозреваемого Марианна Дарре-Насс утверждает, что её подзащитный не признаёт вину.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг проинформирована о задержании, сообщает издание VG.

В прошлом году в России судили подозреваемого в шпионаже норвежца Фруде Берга. Ему вменяли сбор данных о российских атомных подлодках. Его приговорили к 14 годам заключения, однако вскоре помиловали и в рамках обмена пленными передали посольству Норвегии в Вильнюсе 15 ноября 2019, писал NEWS.ru.

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