Номера мобильных телефонов британских властей слили в Сеть Daily Mail: номер телефона британского премьера Трасс и 25 членов кабмина слили в Сеть

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Лиз Трасс

Персональный номер мобильного телефона премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и 25 членов британского кабмина слили в Сеть, сообщает Daily Mail. Доступ к номерам политической верхушки Соединенного Королевства можно получить за 6,49 фунта ($7,24) на американском веб-сайте, название которого в газете называть не стали.

На сайте перечислены номера телефонов и другие личные данные Лиз Трасс, канцлера Квази Квартенга, министра обороны Бена Уоллеса, министра иностранных дел Джеймса Клеверли и министра внутренних дел Суэллы Браверман, — сказано в тексте статьи.

Газета, ссылаясь на мнение экспертов кибербезопасности, сообщает, что к сливу номеров могут быть причастны хакеры из Китая и России, для осуществления слежки за высокопоставленными чиновниками Великобритании.

Издание, ссылаясь на представителя кабмина Британии, уточняет, что в вокруг инцидента началось расследование. Большая часть номеров и информации устарела. В местном Министерстве транспорта подтвердили, что данные содержали 26 текущих телефонных номеров членов кабмина, в том числе номер Трасс.

Ранее стало известно, что в июне второй файл, содержащий персональные данные о заказах пользователей сервиса доставки еды Delivery Club, попал в Сеть. Файл с названием part2 содержит 1,2 млн строк кода об адресах пользователей Delivery.