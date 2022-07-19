Ночной Волк Европе не товарищ: ЕС преследует байкера Залдастанова СМИ пишут, что Брюссель собирается добавить в черные списки патриотических байкеров, актеров и мэра Москвы

Фото: личный архив

Александр Залдастанов

В обновленный проект санкционного перечня ЕС, который обсуждается на этой неделе в Брюсселе, попали мотоклуб «Ночные Волки» (НВ) и его лидер Александр Залдастанов, а также российские актёры Владимир Машков и Сергей Безруков, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ростеха Сергей Чемезов. О новых кандидатах в чёрный список ЕС сообщило 19 июля издание EUobserver. Под санкции США Залдастанов, известный как Хирург, и весь мотоклуб попали еще декабре 2014 года. Но в Европе «Ночные Волки», несмотря на американские ограничения, продолжали совершать свои мотопробеги, посвящённые Дню Победы. Однако теперь клуб может лишиться такой возможности. Впрочем, Хирург и его соратники не сильно расстроились. Они уверены: их европейские проекты продолжат сподвижники по байкерскому движению. Об этом байкеры сами поведали NEWS.ru.

Все это длится не день и не два. «Ночные Волки» уже годами не сходят как с информационных, так и политических повесток. Что ж, раз суждено было родиться на виражах русской истории... — объявил Александр Залдастанов в комментарии для NEWS.ru. — Мы — счастливые люди, потому что это великое счастье — участвовать в судьбе своей страны, да еще суметь вписать туда свое имя мотоциклами. А сопротивление тьме разве бывает без трудностей? Ложь — один из коней апокалипсиса...

Хирург напомнил, как «российскую банду» простые люди встречают в Севастополе, как родители многие годы приводят детей в Байк-Центр на новогоднюю русскую сказку, как школьники приходят прямо в «бандитскую малину» на театрализованные выпускные вечера и на многие другие мероприятия «Ночных Волков».

К чести моих братьев, никто не дал слабину. Никто не отказался от дружбы и своих убеждений. Запретить нас не удастся. Убеждения, правду, идею невозможно победить запретами. А для меня, как и для любого верующего человека, санкции не имеют никакого значения. Аминь, — заключил Залдастанов.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press «Ночные Волки»

Напомним, в 2014 году «Ночные Волки» стали активными участниками политических процессов в Крыму и на востоке Украины, получивших название «Русская весна». В тот год Залдастанова наградили медалями «За возвращение Крыма» и «За освобождение Крыма и Севастополя». Ещё до референдума о статусе крымской автономии байк-команда Залдастанова сопроводила в Севастополь колонну с гуманитарной помощью. В Москву президенту РФ Владимиру Путину 24 февраля 2014 года Хирург доставил обращение жителей Севастополя с просьбой защитить их от националистов. В эти дни для севастопольцев «Ночные Волки» устраивали грандиозные байк-шоу. Когда появились сообщения об угрозе нападения радикалов, рвущихся на полуостров, байкеры организовали в городе два блокпоста. К счастью, Севастополь не стал местом баталий сторонников Евромайдана с горожанами. Казалось бы, «Ночные Волки» тогда не могли не навлечь на себя гнев западных политиков, однако всё ограничилось санкциями Вашингтона.

Уже в следующем году Александр Залдастанов стал одним из инициаторов создания в России движения «Антимайдан». Он призвал противодействовать «незаконным попыткам свержения действующей власти на манер украинского Евромайдана».

Фото: Личный архив Александр Залдастанов

Севастополю Залдастанов и его соратники посвятили свою энергичную патриотическую деятельность. В августе 2017 года они поставили байк-шоу «Русский реактор» у севастопольской горы Гасфорта. Затем по мотивам этого шоу Хирург снял одноимённый художественный фильм. По его словам, это не что иное как

...летопись судьбы русской на протяжении последнего века, где мы попадаем в ту самую «красную эру», которая была беременна раем, — пояснял Хирург.

Проблемы с праздничным мотопробегом Москва — Берлин у «Ночных Волков» возникли в 2015 году, когда их не пустили на территорию Евросоюза власти Польши. Как потом выяснилось, Варшаву об этом попросил Берлин. Название акции — «Мотопробег Победы „На Берлин!“» — немцы сочли вызывающим. Германские власти выступили против такого байк-тура. В итоге «Ночные Волки», собиравшиеся проехать по городам нескольких стран, где прошли сражения Второй мировой войны, смогли преодолеть только территорию Белоруссии. Российский МИД по этому поводу направил Берлину ноту протеста.

Надо признать, что в дальнейшем ситуация с мотопробегами в честь Победы для «Ночных Волков» изменилась в лучшую сторону. Им удалось открыть свои филиалы в Польше, Словакии, Сербии, Румынии, Северной Македонии, Болгарии, Латвии. Отношение к мотоклубу в этих странах оказалось разным. Например, власти Латвии в 2016 году выдворили из страны руководителя филиала Игоря Лакатоша. В Сербии, напротив, местных «Ночных Волков» приглашают на официальные мероприятия с участием руководства страны.

Однако внесение в чёрные списки ЕС, очевидно, породит проблемы для многих европейских филиалов российского мотоклуба. Как пишет издание EUobserver, под угрозой заморозки активов уже оказался глава «европейского отделения» НВ, словацкий гражданин Йозеф Хамбалек. Ему также могут запретить въезд в другие страны ЕС — в том случае, если Брюссель всё-таки официально введёт запрет на российский мотоклуб. Вопрос должен решиться на этой неделе.

Фото: Личный архив Александр Залдастанов

Несмотря на нынешний препятствия, берлинский Трептов парк на День Победы без русских байкеров не останется, заверил NEWS.ru один из активистов «Ночных Волков», попросивший не называть его фамилию.

Есть такое движение «Русские мотоциклисты» — это саппорты «Ночных Волков». Они и будут ездить в мае в Берлин. На каждую хитрую гайку всегда найдётся не менее хитрый болт. На «Русских мотоциклистов» угроза санкций не распространяется. Кстати, один из крупнейших в мире мотоклубов Hells Angels запрещен во многих странах ЕС, и тем не менее они спокойно там существуют, — сказал собеседник NEWS.ru.

Другой представитель НВ — руководитель питерского отделения Илья Тарасов — тоже уверен, что «Русским мотоциклистам» теперь предстоит совершать пробеги с призывом «На Берлин!» от имени Залдастанова и «Ночных Волков».

Бренд «Русские мотоциклисты» — это не только команда наших соратников, это позиция многих людей. Даже если человек не катается на мотоцикле, а просто носит майку с этим названием, он наш единомышленник. Если наш мотоклуб попадает под санкции, значит, мы движемся в правильном направлении, — сказал NEWS.ru глава питерского отделения НВ.

По его словам, «весь Запад погряз в повальном вранье».

А у нас гражданская позиция и здравый взгляд на современные процессы. Нам плевать, время всё расставит по своим местам, правда наружу выйдет. Они нас не хотят пускать в Европу. А я вот проехал по своей стране — красоты в ней невиданные, жалко, что всё разрушено, надо поднимать было уже давно. Так что не нужны нам «берег турецкий» и Африки с Европами, — заключил Илья Тарасов.

Глава чеченского отделения НВ Альви Мутаев в целом солидарен со своим питерским коллегой. В беседе с NEWS.ru он отметил, что угрозы ЕС о включении в чёрный список только мотивирует всю команду мотоклуба.

Возможно, они там опасаются, что к нашим байкерам проникаются симпатией простые европейцы. Наши ребята там часто проводят мотопробеги, отношение к ним нормальное. Санкции — это политика, а настроение людей — это совершенно другое. Но то, что их политики так к нам относятся, неудивительно. Мы идём своей патриотической дорогой, — настаивает глава грозненского отделения НВ.

«Ночные Волки» были основаны в 1989 году — это был первый общественный советский байк-клуб. Ныне эта структура включает более пяти тысяч человек, она работает во многих городах России и Восточной Европы. Судя по грандиозным шоу, фильмам, мотопробегам, клуб не испытывает нужду в средствах. Возможно, это следствие его активного участия в политических событиях. Судя по всему, теперь для «Ночных Волков» наступил другой этап, когда политика начинает мешать мотопробегам. Но патриотические байкеры собираются развернуться как на просторах России, так и неевропейских стран.

На момент публикации статьи в Еврокомиссии не ответили на просьбу NEWS.ru официально прокомментировать информацию о планах объявить «Ночных Волков» невъездными.