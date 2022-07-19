Президент «Ночных Волков» Хирург: правду невозможно победить запретами Александр Залдастанов прокомментировал планы Евросоюза ввести новые санкции против мотоклуба

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Президент «Ночных Волков» Александр Залдастанов

Президент «Ночных Волков» Александр Залдастанов прокомментировал намерения Евросоюза внести байк-клуб в санкционный список. Издание EUobserver ранее раскрыло содержание очередного пакета санкций против России. Новые ограничения коснутся 47 физических и восьми юридических лиц. В списке мэр Москвы Сергей Собянин, российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, глава Ростеха Сергей Чемезов. NEWS.ru публикует ответ лидера «Ночных Волков».

Запретить нас не удастся. Правду невозможно победить запретами. Все это длится не день и не два. «Ночные волки» уже годами не сходят как с информационных, так и политических повесток. Что ж, раз суждено было родиться на виражах русской истории...

Мы — счастливые люди, потому что это великое счастье — участвовать в судьбе своей страны, да еще суметь вписать туда свое имя мотоциклами. А сопротивление тьме разве бывает без трудностей? Ложь — один из коней апокалипсиса. В конце февраля всю эту мировую западную камарилью президент России назвал «империей лжи». Кто еще этого не видит?

С момента обретения убеждений западная пресса упорно называет нас «бандой». Нет, уважаемое правительство ЕС, это вы — банда! Настоящая кровавая банда, на совести которой бесконечные войны и бесчисленные преступления перед моей ненаглядной Россией. Упаси нас Бог, если филиал вашей банды откроется здесь, в России! Тогда всему миру действительно придет конец. Но этого не будет никогда.

Мы будем бороться за свою свободу и мы победим! Как это было не раз. Для нас слово «война» и слово «победа» уже давно стали синонимами. Просто «Ночные Волки» своими мотоциклами, а иногда и грудью готовы защищать свою Родину, помогать ей в тяжелые, судьбоносные для нее моменты, а это не прощается.

На откровенную ложь мы отвечаем не словами, а действиями. Наш фильм «Время Vерных» был именно об этом, его перевели на немецкий язык сами немцы. И сразу же начались обыски, давление и даже аресты. Людям задавали какие-то идиотские вопросы, звучали какие-то завуалированные угрозы. Там очень боятся нарастающего противодействия. К чести моих братьев, никто не дал слабину. Никто не отказался от дружбы и своих убеждений.

Запретить нас не удастся. Убеждения, правду, идею невозможно победить запретами. А для меня, как и для любого верующего человека, санкции не имеют никакого значения. Аминь.