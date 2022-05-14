Президент Финляндии сообщил Путину о вступлении в НАТО

Саули Ниинистё / Фото Markku Ulander via imago-images.de/Global Look Press

Власти Финляндии в ближайшее время примут решение о подаче заявки на вступление в НАТО. Об этом президент страны Саули Ниинистё заявил в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, тем самым страна укрепит собственную безопасность, передаёт РИА Новости со ссылкой на канцелярию финского президента.

Президент Ниинистё рассказал президенту Путину о том <...>, что в ближайшие дни Финляндия примет решение добиваться членства в НАТО, — цитирует агентство сообщение канцелярии.

Финский лидер отметил, что требования России о нерасширении НАТО и спецоперация на Украине «фундаментально изменили» обстановку в сфере безопасности страны. Вступление в Североатлантический альянс будет способствовать её укреплению. Кроме того, Хельсинки хочет в будущем «правильно и профессионально» решать практические вопросы, связанные с соседством с РФ.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв предрёк Финляндии уничтожение в случае её вступления в НАТО и попыток вступить в вооружённое противостояние с РФ. При этом он предположил, что Финляндия вряд ли сама решит напасть на Россию. Если это произойдёт, то будет спровоцировано США и другими партнёрами Хельсинки по Альянсу.