Президент Финляндии Ниинисте выступил против выдачи виз россиянам

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Саули Ниинисте

Президент Финляндии Саули Ниинисте поддержал общеевропейское решение по ограничению выдачи туристических виз гражданам России, сообщает РИА Новости. Несмотря на то что Хельсинки уже сократили число выдаваемых россиянам виз, как отметил финский глава, властям страны нужно придерживаться ограничительной политики.

Несмотря на то что мы (Финляндия. — NEWS.ru) сократили количество [выдаваемых] туристических виз, стоит придерживаться этой линии. Получение визы не является правом, — заявил Ниинисте.

Он считает, что решение о прекращении выдачи туристических виз россиянам должно распространиться на всю Шенгенскую зону.

13 сентября в Ассоциации туроператоров России рассказали, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз. Там добавили, что документы по-прежнему принимают Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс получения шенгенских виз для россиян стал значительно сложнее из-за того, что Брюсселю «не сидится на месте». По его словам, Евросоюз продолжает вести деструктивную антироссийскую политику. Тем не менее ответ на визовые ограничения ЕС не будет зеркальным, и следует действовать исходя из собственных интересов.