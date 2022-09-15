Песков сообщил об усложнении получения шенгена россиянам

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Процесс получения шенгенских виз для россиян стал значительно сложнее из-за того, что Брюсселю «не сидится на месте», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Евросоюз продолжает вести деструктивную антироссийскую политику. Тем не менее, он отметил, что ответ на визовые ограничения ЕС со стороны Москвы не предполагает зеркальных действий и российские власти будут действовать исходя из собственных интересов, сообщает ТАСС.

Есть серьезные усложнения в процессе получения виз, связанные с выходом европейцев из соответствующего соглашения. На месте им спокойно не сидится, они продолжают деструктивную антироссийскую линию, но вы знаете, говорили о том, что в данном случае нет никакой необходимости слепо действовать зеркально. Действовать надо так, как лучше для наших собственных интересов, — заявил Песков.

9 сентября страны — члены Евросоюза окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Сбор за подачу заявления на визу теперь составит до €80. Кроме того, теперь необходимо представить дополнительные документы, что увеличивает время обработки виз и ужесточает правила выдачи многократных виз.

Сообщалось, что выдачу россиянам краткосрочных туристических виз продолжат 17 из 26 стран Шенгенской зоны. Выход ЕС из соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам России означает лишь усложнение процесса, а не его полное прекращение. Об увеличении сроков рассмотрения документов сообщила Испания, теперь процесс обработки визовых заявлений займет до 45 дней, в Германии и Австрии срок увеличился до 15 дней.