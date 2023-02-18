Нидерланды вышлют из страны около десяти российских дипломатов

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Посольство РФ в Нидерландах

Нидерланды решили ограничить число работающих в стране российских дипломатов, заявил глава МИД Королевства Вопке Хукстра. Покинуть страну в течение двух недель должны около десяти сотрудников посольства.

Кабинет министров решил, что в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Поэтому ряду российских дипломатов придется покинуть Нидерланды, — говорится в сообщении.

В МИД Нидерландов пояснили, что причина для высылки заключается в том, что переговоры с Россией об условиях командирования дипломатов не увенчались успехом. Голландская страна утверждает, что Москва «постоянно пытается тайно разместить офицеров разведки в Нидерландах в качестве дипломатов» и в то же время «отказывает в выдаче виз голландским дипломатам для работы в генеральном консульстве в Петербурге и посольстве в Москве».

Кроме того, голландское консульство в Санкт-Петербурге закроется 20 февраля, а российскому торгпредству в Амстердаме предписано прекратить работу с 21 февраля.

Министерство торговли и интеграции Казахстана 1 февраля вынесло на публичное обсуждение законопроект о закрытии торгового представительства республики в России.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что предложение Казахстана связано с желанием сохранить связи с Западом. Он считает, что Астана пытается «маневрировать», как она делала и до начала спецоперации. Помимо того, страна может опасаться попасть под раздачу санкций, отметил депутат.