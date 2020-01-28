https://static.news.ru/photo/2fccc886-41d7-11ea-bacc-fa163e074e61_660.jpg Стеф Блок Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Парламентская делегация из Нидерландов отменила запланированную поездку в Россию. Причиной стал запрет на въезд на территорию РФ, введённый в отношении депутата партии «Демократы-66» Сьюрда Сьюрдсма.

Мужчина входил в список членов делегации, которая должна была приехать в Россию с визитом в феврале. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок, комментируя ситуацию, назвал отказ властей РФ во въезде «неправильным».

Ранее сенатор из США Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию. Сенатор якобы планировал встретиться с рядом российских должностных лиц и американских бизнесменов. В российском дипведомстве, комментируя ситуацию, заявили, что Джонсон знал о нахождении в стоп-листе и намеренно исказил информацию, писал NEWS.ru.