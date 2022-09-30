«Ничего не дает»: Стрелков о бесперспективности наступления ВСУ на Лиман Стрелков: наступление на Красный Лиман не дает ВСУ никакого стратегического результата

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Наступление на Красный Лиман не даст ВСУ никакого стратегического результата. Оно нужно только для поднятия боевого духа украинских военнослужащих, заявил в беседе с NEWS.ru бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

Наступление ВСУ на Лиман имеет скорее вспомогательный или отвлекающий характер. Так, как никакого стратегического результата Украина на данном участке достичь не может. Максимум чего они смогут добиться, это оттеснения ВС РФ к границам и нанесения при этом тактического поражения, — пояснил он.

По словам военного эксперта, даже если ВСУ возьмут Лиман, Боровое и Сватово, по большому счету им это не даст ничего. Исход сражений за данный район крайне мало будет влиять на ход боевых действий в принципе.

Так, что все это наступление Киева нужно исключительно, для поднятия боевого духа своих вооруженных сил, — заявил Стрелков.

Он добавил, что сейчас ВСУ активно используют численное превосходство и условия местности. В районе Северского донца, Ямполя и Лимана очень густые леса, пока сохраняется листва достаточно крупные соединения украинской армии могут скрытно маневрировать и «давить на наши вооруженные силы». Однако ни окружить, ни разгромить российские войска на данном участке они не смогут ни при каких условиях.

Поэтому повторю, что основной удар стоит ждать на юге, — заключил эксперт.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Красный Лиман находится в полукольце и продолжает подвергаться обстрелам украинской армии. До этого представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о провале наступления ВСУ на Красный Лиман. По его словам, потери ВСУ составили более 70 человек, а также около 15 единиц боевой техники.