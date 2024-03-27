«Нет дискриминации»: в Венгрии рассказали о выдаче виз россиянам Сийярто: Венгрия без проблем выдает визы российским путешественникам

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Венгрия не создает препятствий россиянам в выдаче шенгенских виз и приветствует любых гостей, независимо от того, откуда они приехали, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. По его словам, которые приводит ТАСС, методология выдачи виз не менялась.

Конечно, мы выдаем визы для российских путешественников без каких-либо проблем. Мы не меняли методологию выдачи виз <...>. У нас нет никакой дискриминации в отношении граждан России <...>. Конечно, россияне приветствуются, — заявил Сийярто.

Он отметил, что Венгрия имеет только одно требование в отношении туристов — соблюдение правил и положений страны. Министр заверил, что в таком случае у гостей не будет никаких проблем.

По словам Сийярто, продолжает действовать соглашение об аутсорсинге в России с визовым центром. Запрос на получение визы возможно подать по всей стране. Он добавил, что венгерская сторона предоставляет предсказуемый график, сколько может занять процедура, а также четко объясняет, что необходимо предоставить.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии выразил надежду, что предстоящие выборы в Европарламент укрепят позиции за мир на Украине, несмотря на рост напряженности, вызванный вступлением Швеции в НАТО. Дипломат также отметил, что влияние выступающих за мир политиков может возрасти после национальных выборов в некоторых странах Европы.