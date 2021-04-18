«Непруха с президентами»: в Эстонии раскритиковали экс-лидера за русофобию

https://static.news.ru/photo/475c24a2-a0da-11eb-84e5-96000091f725_660.jpg Тоомас Хендрик Ильвес (Toomas Hendrik Ilves) Фото: thilves/facebook.com

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил ввести временный запрет на въезд россиян в страны Евросоюза, аргументируя это заботой о безопасности Европы. Депутат парламента страны от правящей Центристской партии Игорь Кравченко критически оценил эту инициативу, поставив под сомнение здравомыслие экс-главы государства.

Ильвес ранее высказался в весьма резких тонах, поддерживая русофобскую линию, которой придерживается множество представителей эстонской номенклатуры. Он подчеркнул, что мера, к которой он призывает, обусловлена тем, «как Россия себя ведёт». Он назвал РФ «страной-изгоем», которая «сбивает гражданские лайнеры, отравляет и убивает людей в Европе, вторгается и оккупирует страны». В ответ на это Игорь Кравченко посетовал, что президенты — вечная эстонская проблема.

Эстонии катастрофически не везёт с двумя вещами — погодой и президентами. Но если на первое мы повлиять никак не можем, то вот второй параметр корректируется. А может, если такая непруха, то и вовсе стоило бы упразднить институт президентства в Эстонии, — написал депутат в Facebook.

Он отметил, что в таком случае страна бы существенно сэкономила на расходах, кроме того, не пришлось бы «краснеть» после высказываний действующих и бывших глав государств. Также Кравченко сопроводил запись фотографией Ильвеса, на которой экс-президент запечатлён в дырявом носке.

Носки сначала бы без дырок надел, что ли, а потом бы уж Европу жизни поучал, — резюмировал депутат.

Ранее на слова Ильвеса отреагировали в Госдуме. Зампредседателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа назвал экс-президента Эстонии больным человеком, заметив, что он относится к группе людей, которые играют на пиар-ходах вокруг себя.