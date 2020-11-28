Непродовольственные магазины возобновляют работу в Париже

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В субботу, 28 ноября, во всей Франции возобновилась работа непродовольственных магазинов.

На основных улицах и площадях французской столицы с самого утра слышен грохот поднимающихся металлических ставней. Ими целый месяц были закрыты магазины обуви, детских игрушек, одежды и других торговые точки. Уличные прилавки вновь оказались наполнены различными товарами ручной работы, поскольку открылись небольшие лавки.

Я очень рад, что наконец-то можно вернуться к любимому делу, думаю, перед Рождеством нас ожидает много работы, — рассказал корреспонденту ТАСС сапожник по имени Пьер, который занимается изготовлением ботинок на заказ.

Жители Парижа использует облегчённый карантин (разрешено находиться на улице три часа), чтобы сходить за покупками и посмотреть на рождественское украшение города. Самые большие очереди возникли на входе в крупные супермаркеты, где убрали барьерные ограничения с товаров не первой необходимости.

В эту субботу возобновились службы в храмах. По-прежнему действуют ограничения, одновременно на службе могут находиться не более 30 прихожан, после улучшения ситуации с коронавирусом этот лимит может быть расширен. Санитарные меры в стране остаются обязательными, в частности на улицах необходимо находиться в средствах защиты, на входе в общественные места дезинфицировать руки, возле касс в магазинах стоять в очереди строго по разметке.

За всё время пандемии во Франции заболели 2,2 млн человек, скончались 52 тысячи. В начале этого месяца число заболевших несколько раз достигало 60 тысяч. По данным на 27 ноября, количество положительных тестов снизилось до 11,7%, всю эту неделю число новых случаев стабильно уменьшается, в пятницу было зафиксировано 12,5 тысячи заболевших.

Как писал NEWS.ru, власти страны могут отменить режим карантина 15 декабря. Это станет возможным, если число заболевших за сутки не будет превышать 5 тысяч человек, а в реанимации не будут находиться 2,5-3 тысячи человек. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.