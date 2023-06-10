«Неподнятая целина»: Кулеба о вступлении Украины в НАТО Кулеба назвал вступление Украины в НАТО «неподнятой целиной»

Фото: Pacific Press via ZUMA Press/ТАСС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал вступление страны в НАТО «неподнятой целиной». В эфире телеканала «1+1» он подчеркнул, что это последний гектар, который следует «обработать» на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе в июле.

У нас остался один гектар целины неподнятой — это членство в НАТО. И мы должны в Вильнюсе поднять эту целину, — заявил Кулеба.

По его словам, Киеву удалось сдвинуть с места все темы, в том числе членство в Евросоюзе, вооружение армии, реформы, а также отношения с Африкой и другими регионами мира.

Кроме того, Кулеба призвал «похоронить» Бухарестское решение 2008 года, в котором были поставлены условия для членства страны в НАТО. Вместо этого дипломат потребовал сделать для его страны исключение и ускорить вступление в Североатлантический альянс, поскольку это нужно самой Украине.

Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил. что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Киев получит алгоритм вступления в Североатлантический альянс. По его словам, у стран Блока не осталось больших проблем с принятием решения.