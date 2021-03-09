Немецкий журналист рассказал, что RT просил его шпионить за Навальным

https://static.news.ru/photo/84fc05c4-810a-11eb-8d1e-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: vk.com/navalny

Журналист из Германии Даниэль Ланге, сотрудничавший с немецким отделением российского государственного телеканала RT, рассказал, что редакция просила его «шпионить» за оппозиционером Алексеем Навальным, когда тот находился в Берлине.

Он работал с российским каналом с 2016 года и снял для него около 20 сюжетов, при этом официально журналист был оформлен с 2019 года по 8 марта 2021 года, передаёт таблоид Bild.

В августе 2020 года сотрудника СМИ добавили в секретный чат в мессенджере Telegram, который носил название N Berlin, а позже был переименован в Berlin Special). В диалоге также участвовали глава RT DE Динара Токтосунова, её заместитель Екатерина Мавренкова и главред сайта RT DE Иван Клепов.

Ланге рассказал, что ему предложили провести «чистое расследование». Для этого нужно было узнать всё, что возможно, о Навальном. После этого его попросили сфотографировать военных у больницы, где лечился оппозиционер. После этого ему дали задание под видом пациента проникнуть в медучреждение и проверить, как далеко он сможет пройти и сможет ли пройти к Навальному.

Также его просили найти в Берлине главу региональной сети штабов Навального Леонида Волкова и руководителя отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) Марию Певчих.

После появления материала об этом в газете Bild немецкое отделение RT пообещало подать в суд на таблоид из-за «абсурдных обвинений в шпионаже».

Навальному стало плохо 20 августа в выполнявшем рейс из Томска в Москву самолёте. Он был госпитализирован в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты сообщили, что оппозиционер был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

Политик был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.