Немецкий посол назвал сферы для сотрудничества Германии и России

Вопросы защиты климата будут играть важную роль для взаимодействия России и Германии. Сотрудничество будет распространяться и на другие области, которые являются смежными. Об этом заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр, слова которого приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что инфраструктурная политика, социальная сфера, социальные науки, науки гуманитарного спектра могут стать теми направлениями, которые будут объединять обе страны в научной сфере. Фон Гайр добавил, что решение руководителей РФ и ФРГ провозгласить Год экономики и устойчивого развития является «очень мудрым».

Я думаю, что наши страны — как Россия, так и Германия — могут внести большой вклад в европейскую систему решения тех глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся, — сказал посол.

Ранее политолог Сергей Марков выразил мнение, что отношения России и Германии никак не изменятся после прошедших выборов в бундестаг и ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ. По его словам, решающую роль в диалоге Москвы и Берлина по-прежнему будут играть Соединённые Штаты.