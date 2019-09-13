В городе Гожув-Велькопольски в Польше 26-летний мужчина застрелил гражданку Украины, работавшую в прачечной. Свидетелями расправы над женщиной стали её коллеги. После совершения преступления убийца сел в машину и уехал в Германию.
Его объявили в розыск. Немецкие правоохранители перехватили мужчину недалеко от Берлина. Подозреваемый вышел из автомобиля и направил на полицейских оружие. Один из стражей порядка открыл огонь на поражение и застрелил беглеца.
По предварительным данным, он действовал с намерением убить конкретную женщину. Несмотря на реакцию медиков, спасти жизнь раненой не удалось, — рассказал NaszeMiasto представитель полиции Польши.
[AKTUALIZACJA] Rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy: Z informacji przekazanych przez niemiecką policję wynika, że 26-letni podejrzewany o zabójstwo pracownicy jednej z gorzowskich pralni został zastrzelony przez niemiecką policję niedaleko Berlina.https://t.co/TslFBlFisT