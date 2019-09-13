https://static.news.ru/photo/f56831a8-d520-11e9-ac7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: BundespolizeiKarriere/facebook.com

В городе Гожув-Велькопольски в Польше 26-летний мужчина застрелил гражданку Украины, работавшую в прачечной. Свидетелями расправы над женщиной стали её коллеги. После совершения преступления убийца сел в машину и уехал в Германию.

Его объявили в розыск. Немецкие правоохранители перехватили мужчину недалеко от Берлина. Подозреваемый вышел из автомобиля и направил на полицейских оружие. Один из стражей порядка открыл огонь на поражение и застрелил беглеца.

По предварительным данным, он действовал с намерением убить конкретную женщину. Несмотря на реакцию медиков, спасти жизнь раненой не удалось, — рассказал NaszeMiasto представитель полиции Польши.

[AKTUALIZACJA] Rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy: Z informacji przekazanych przez niemiecką policję wynika, że 26-letni podejrzewany o zabójstwo pracownicy jednej z gorzowskich pralni został zastrzelony przez niemiecką policję niedaleko Berlina. https://t.co/TslFBlFisT — tvn24 (@tvn24) September 11, 2019

Причиной убийства, как пишут местные СМИ, стал отказ украинки встречаться с мужчиной.

Ранее News.ru писал, что гражданин Украины убил свою соотечественницу в польском городе Сохачев. После совершения преступления он выехал на родину.