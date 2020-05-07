Немецкий министр: мы протягиваем Москве руку помощи

https://static.news.ru/photo/17702d60-9078-11ea-b8ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/Global Look Press

Германия всеми силами стремится к улучшению отношений с Россией, но Москва не готова к новому этапу.

Об этом рассказала министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передаёт Deutsche Welle. Глава оборонного ведомства заявила, что Берлин протянул Москве руку помощи, и только от российских властей зависит, пожмут ли они эту руку.

Крамп-Карренбауэр отметила, что о нежелании России идти навстречу свидетельствуют «аннексия» Крыма, война на востоке Украины и кибератаки, якобы осуществлённые Москвой. Также министр обвинила РФ в ведении кампаний по дезинформации и в нарушении договоров о контроле за вооружениями.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат немецкого парламента Андрей Хунко поддержал заявление бывшего канцлера Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент не передаст Крым в состав Украины.