Немецкий министр: мы протягиваем Москве руку помощи

Германия всеми силами стремится к улучшению отношений с Россией, но Москва не готова к новому этапу.
Об этом рассказала министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр,
Крамп-Карренбауэр отметила, что о нежелании России идти навстречу свидетельствуют «аннексия» Крыма, война на востоке Украины и кибератаки, якобы осуществлённые Москвой. Также министр обвинила РФ в ведении кампаний по дезинформации и в нарушении договоров о контроле за вооружениями.
Ранее, как писал NEWS.ru, депутат немецкого парламента Андрей Хунко поддержал заявление бывшего канцлера Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент не передаст Крым в состав Украины.
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