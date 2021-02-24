Немецкий депутат: «Северный поток — 2» будет завершён

https://static.news.ru/photo/1bd3fb30-76a4-11eb-9d86-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB

Депутат палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил в комментарии NEWS.ru, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено, так как почти все партии в ФРГ его поддерживают.

Проект «Северный поток — 2» будет завершён, — выразил уверенность Линдеманн. — Он обеспечит производство энергии в Германии. Ведь как раз сейчас в Германии ликвидируются атомные и угольные электростанции. На политическом уровне однозначно против проекта «Северный поток — 2» до нынешнего момента выступали только «Зелёные».

Депутат ландтага добавил, что Россия остаётся важным торговым партнёром Германии, несмотря на санкции.

Даже в советское время она всегда надёжно снабжала нас газом. Кроме того, есть отличная объединяющая нас история: история российских немцев. И доброе сотрудничество между Германией и Россией всегда служило во благо нашим народам, — напомнил Линдеманн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по словам официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, Вашингтон готов ввести дополнительные санкции против «Северного потока — 2».