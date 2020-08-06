Немецкий депутат отреагировал на угрозы США из-за «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/a9af3200-d800-11ea-bdf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт прокомментировал угрозы американских сенаторов в адрес предприятий немецкого города Засниц в связи с поддержкой российского проекта «Северный поток — 2».

Ранее три американских сенатора отправили письмо оператору немецкого порта Мукран Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили «финансовым разрушением» компании в случае продолжения работ над проектом «Северный поток — 2». Текст от 5 августа с настоятельным призывом отказаться от Nord Stream 2 подписан Тедом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном.

Союзники так себя не ведут. Когда мы наконец поймем, что в вопросах бизнеса союзников не бывает? Каждая страна действует в своих интересах. В интересах США — продавать здесь СПГ, который обойдется нам очень дорого и производит на 30% больше выбросов СО2 с точки зрения экологии, — отметил политик в интервью РИА Новости.

Немецкий депутат пообещал по окончанию летнего отпуска вернуться к этому вопросу. Он считает,, что власти должны написать ответное письмо американским лоббистам.

Проект «Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков. Стоимость «Северного потока — 2» оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данный момент проект реализован на 93%.