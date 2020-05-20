Немецкие власти освободили «Северный поток» от директивы ЕС

https://static.news.ru/photo/9645cca8-9aaf-11ea-b39c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод «Северный поток» от соблюдения норм европейской газовой директивы. Эта мера будет действовать на протяжении 20 лет.

Об этом сообщила компания Nord Stream AG, которая является оператором газопровода, передаёт ТАСС. Заявку на такое решение подали 19 декабря 2019 года.

Власти вывели из-под действия норм участок, расположенный на территории ФРГ.

Ранее NEWS.ru писал, что Европейский суд юстиции отклонил иски компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG (оператор газопровода «Северный поток — 2»). Организации оспаривали нормы законодательства Европейского союза, которые распространяют часть правил на газопроводы из третьих стран.