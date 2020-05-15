Немецкие учёные рассказали, какие органы поражает коронавирус

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Специалисты университетской клиники Гамбург-Эппендорф (UKE) нашли частицы коронавируса в почках, сердце, печени и головном мозге инфицированных людей. Это свидетельствует о том, что, попадая в организм, SARS-CoV-2 атакует не только лёгкие, но и другие органы.

Свои выводы судебно-медицинские эксперты и микробиологи сделали, основываясь на результатах вскрытий тел 27 человек, умерших после заражения COVID-19. Вирусные частицы в наибольшей концентрации эксперты зафиксировали в дыхательной системе. Кроме того, их следы были найдены в крови, почках, печени, сердце и головном мозге.

По словам руководителя исследования Тобиаса Хубера, при лечении заражённых коронавирусом пациентов врачам следует обращать внимание на возможное поражение различных органов. В своей работе учёные рекомендовали медикам брать анализ мочи у инфицированных в самом начале болезни, так как у пациентов с COVID-19 наблюдается высокая почечная недостаточность.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что тяжелее всего коронавирусная инфекция протекает у людей с заболеваниями крови, писал NEWS.ru.