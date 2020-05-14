Врачи рассказали, кто хуже всего переносит заражение коронавирусом

https://static.news.ru/photo/723e63b0-95ff-11ea-a272-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тяжелее всего коронавирусная инфекция протекает у людей с заболеваниями крови. Об этом заявил рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Таким образом он ответил на вопрос о болезнях, которые усугубляет COVID-19.

На первое место я бы ставил гематологию (заболевания крови. — NEWS.ru) и неврологию, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что коронавирус представляет серьезную угрозы для пациентов с сахарным диабетом и пожилых людей с хронической сердечной недостаточностью. Медики также включают в группу риска пациентов с ожирением.

Как писал NEWS.ru, ирландские учёные выяснили, дефицит какого витамина в организме может привести к неблагоприятному течению коронавируса. За сопротивление иммунной системы респираторным инфекциям, в том числе COVID-19, отвечает витамин D.