Назван витамин, нехватка которого усугубляет течение коронавируса

Ирландские учёные выяснили, дефицит какого витамина в организме может привести к неблагоприятному течению коронавируса. За сопротивление иммунной системы респираторным инфекциям, в том числе COVID-19, отвечает витамин D.
Наша работа продемонстрировала, что у людей с дефицитом витамина D фиксируется существенно более слабый иммунный ответ на инфекцию, — рассказал доктор Имон Лэйрд.
Учёные пришли к выводу, что витамин D снижает риск развития инфекций наполовину у людей, которые принимают соответствующую добавку. Особенно важен он для пожилых людей, страдающих респираторными инфекциями.
Источником витамина D является солнце. При недостатке солнечных лучей медики советуют обогатить рацион продуктами, содержащими витамин D. Особый упор нужно делать на яйца, печень, жирную рыбу, злаки и молочные продукты,
Ранее испанские медики составили перечень продуктов, которые помогут поддержать работу иммунной системы и защитить организм от гриппа, ОРВИ и некоторых других заболеваний. Список возглавил чеснок, который является природным противовирусным, антибактериальным и противогрибковым средством. За ним следуют миндаль, богатый витамином E, и черника, защищающая дыхательные пути, писал NEWS.ru.
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