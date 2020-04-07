Назван витамин, нехватка которого усугубляет течение коронавируса

https://static.news.ru/photo/d3c7d696-7897-11ea-be19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ирландские учёные выяснили, дефицит какого витамина в организме может привести к неблагоприятному течению коронавируса. За сопротивление иммунной системы респираторным инфекциям, в том числе COVID-19, отвечает витамин D.

Наша работа продемонстрировала, что у людей с дефицитом витамина D фиксируется существенно более слабый иммунный ответ на инфекцию, — рассказал доктор Имон Лэйрд.

Учёные пришли к выводу, что витамин D снижает риск развития инфекций наполовину у людей, которые принимают соответствующую добавку. Особенно важен он для пожилых людей, страдающих респираторными инфекциями.

Источником витамина D является солнце. При недостатке солнечных лучей медики советуют обогатить рацион продуктами, содержащими витамин D. Особый упор нужно делать на яйца, печень, жирную рыбу, злаки и молочные продукты, пишет «Российская газета».

Ранее испанские медики составили перечень продуктов, которые помогут поддержать работу иммунной системы и защитить организм от гриппа, ОРВИ и некоторых других заболеваний. Список возглавил чеснок, который является природным противовирусным, антибактериальным и противогрибковым средством. За ним следуют миндаль, богатый витамином E, и черника, защищающая дыхательные пути, писал NEWS.ru.