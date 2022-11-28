Немецкие депутаты пожаловались на холодные кабинеты Spiegel: депутаты в Германии пожаловались на холод в бундестаге из-за экономии энергии

Фото: Monika Skolimowska/ZB/Global Look Press

Обозреватель Тим Нойман в статье для немецкого издания Spiegel написал, что немецкие депутаты недовольны низкими температурами в своих кабинетах в бундестаге. Журналист пояснил, что в здании в рамках экономии энергии была понижена температура. Отмечается, что в кабинетах и залах заседаний поддерживается температура 19 градусов, а в проходных помещениях отопление отключено.

Пришлось сидеть в кабинете в пуховике и постоянно ходить из стороны в сторону. Тем не менее, уже через непродолжительное время у меня начался насморк. Это балаган! — пожаловалась депутат от фракции «Зеленых» Ренате Кюнаст.

Парламентарий добавила, что администрация потеряла контроль над ситуацией.

Больше половины жителей Германии (52%) вынуждены серьезно ограничить свои расходы из-за резкого роста цен на услуги и товары, написала ранее газета Die Zeit со ссылкой на опрос, организованный технологической компанией NielsenIQ. Отмечается, что 44% немцев планируют отказаться от предметов «роскоши» и покупок «для удовольствия».

Автор материала добавил, что все большее количество немцев осознают важность сбережений и анализируют свой быт. Люди в Германии стали чаще отдавать предпочтение бюджетным позициям и продукции частных марок в ходе своих покупок.