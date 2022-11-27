Более 50% немцев стали больше экономить в условиях кризиса Die Zeit: более 50% немцев стали больше экономить из-за высокого уровня инфляции

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Больше половины жителей Германии (52%) вынуждены серьезно ограничить свои расходы из-за резкого роста цен на услуги и товары, пишет газета Die Zeit со ссылкой на опрос, организованный технологической компанией NielsenIQ. Отмечается, что 44% немцев планируют отказаться от предметов «роскоши» и покупок «для удовольствия». Автор материала добавил, что все большее количество немцев осознают важность сбережений и анализируют свой быт.

52% респондентов сообщили, что им пришлось пересмотреть свои финансовые возможности и приобретать только самые необходимые товары. 31% участников исследования рассказали о попытках сэкономить на походах в кафе и рестораны, — сказано в публикации.

Люди в Германии стали чаще отдавать предпочтение бюджетным позициям и продукции частных марок в ходе своих покупок.

В Финляндии за год продажи государственной монополии по производству и продаже спиртного Alko упали почти на 12% по сравнению с октябрем прошлого года, написало ранее издание Verkkouutiset. Отмечается, что наибольший спад наблюдается на игристые вина — 17,5%. Всего в стране в 2021 году было продано 6,7 миллиона литров алкоголя, в то время как в 2022-м — 5,9 миллиона. По мнению читателей портала, основной причиной этого явления стал финансовый кризис в стране.