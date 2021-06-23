Немцы предложили военным Великобритании держаться подальше от Крыма

Читатели немецкого издания Der Spiegel подвергли критике британских военных за заход эсминца HMS Defender в территориальные воды РФ близ берегов Крыма. По словам германских граждан, это напоминает провокацию и происходит на протяжении многих лет.

Провокации с обеих сторон в военном секторе уже в течение нескольких десятилетий являются составной частью игры, — написал один из пользователей.

Он привёл в пример также полёты российских самолётов над северной Атлантикой и ВВС Великобритании в районе Азовского моря.

Судя по всему, подобная перепалка будет продолжаться, так как каждой из сторон хочется понять, какими возможностями обладает противник, — резюмировал комментатор.

Ряд пользователей возразили на это, отметив, что между пролётами в десятках километров от границы и намеренным пересечением границы существует большая разница. Один из комментаторов предложил подумать, как бы в этой ситуации повели себя США.

А как бы отреагировали американцы, если бы вражеский корабль приблизился к военно-морской базе Гуантанамо? <...> Нужно быть осторожными с такого рода провокациями. Если на самом деле нет реакции на сообщения и предупреждения, то, естественно, за этим следуют предупредительные выстрелы, — написал один из читателей.

Ещё один пользователь отметил, что США и Турция ответили бы на действия российских военных, а у британцев произошло «трусливое отступление».

Ранее в Минобороны сообщили, что британский эсминец Defender нарушил границы РФ у мыса Фиолент в Крыму, в связи с чем российским военным пришлось открыть предупредительный огонь и сбросить по пути следования судна четыре авиационные бомбы. Только после этого эсминец покинул территориальные воды РФ.