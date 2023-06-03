Немцы обвинили Шольца в разжигании конфликта на Украине Bild: толпа на фестивале СДПГ обвинила Шольца в разжигании конфликта на Украине

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц (в центре) выступает в Фалькензе, Германия

В городе Фалькензе толпа на фестивале Социал-демократической партии Германии (СДПГ) обвинила канцлера ФРГ Олафа Шольца в разжигании конфликта на Украине, сообщает Bild. На опубликованных в Сети кадрах мероприятия слышно, как люди во время выступления политика называют его лжецом и бандитом.

Во время выступления на сцене Шольц попытался оправдаться за помощь Украине. Речь политика сопровождалась возмущенными возгласами толпы. Аналогичную реакцию публика продемонстрировала на выступлении премьер-министра земли Бранденбург Дитмара Войдке. Обоим политикам не удалось успокоить толпу обвинениями Москвы в российско-украинском конфликте.

На кадрах видно, что некоторые участники фестиваля пришли с флагами мира. Кроме того, была замечена российская символика.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Берлин выходят на общие позиции и решения по ряду вопросов перед важными международными мероприятиями, которые должны состояться в скором времени. При этом политик не уточнил, о каких именно позициях и решениях идет речь.