Немцам начали приходить письма с предложениями повоевать за Украину МИД Украины: в ФРГ рассылают фейковые письма с предложением вступить в иностранный легион

Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Жители Германии получают фейковые письма от имени украинского генконсульства в Дюссельдорфе. Об этом написал на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) представитель МИД Украины Олег Николенко. По его словам, в этих посланиях немцам предлагают вступить в ряды «иностранного легиона».

Стало известно, что на почтовые адреса жителей Германии стали поступать письма якобы от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе с предложением за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону на Украине. Указанные письма являются подделкой, никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не отправляло, — пояснил Николенко.

Он добавил, что консулы сообщили по этому поводу в полицию для расследования, а в украинском внешнеполитическом ведомстве данную рассылку расценивают как попытку дискредитировать украинскую дипломатию.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что иностранные наемники, служащие в рядах Вооруженных сил Украины, отказываются ехать в Артемовск из-за сложной ситуации в регионе. По его словам, иностранцы начали придумывать разные предлоги, лишь бы не отправиться в Артемовск.

В свою очередь британский наемник Джозеф Макдональд, воевавший на стороне ВСУ, заявил, что иностранные наемники массово бегут с поля боя из-за страха российских обстрелов. Он добавил, примерно 600–700 человек, либо вернулись домой, либо бежали в другие части Украины.

При этом стало известно, что британский наемник Шон Пиннер, попавший в плен в Мариуполе и приговоренный к смертной казни в ДНР, но затем отправленный на родину в рамках обмена, вернулся на Украину.