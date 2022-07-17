«Не дождетесь»: замглавы МВД Запорожья опроверг слухи о задержании Замглавы МВД Запорожья Селиванов опроверг информацию о своем задержании

Фото: majorselivanov/t.me

Алексей Селиванов

Заместитель главы МВД Запорожской области Алексей Селиванов опроверг информацию о своем задержании в Telegram-канале «Друзья Алексея Селиванова». Ранее ряд российских СМИ написали о том, что Селиванов был задержан. Ресурсы ссылались на информацию источника в правоохранительных органах региона. Сам Селиванов рассказал о том, что тремя днями ранее он отравился, из-за чего был вынужден лечь в больницу.

Дорогие друзья. Благодарю за то, что волновались. <...> Три дня лежал с пищевым отравлением в больнице, скорая забрала прямо из кабинета без сознания. Даже телефон в кабинете остался. Врачи выходили, спасибо им. Иду на поправку, перехожу на домашний режим лечения. С новыми силами вливаюсь в процесс освобождения Русской земли, — написал Селиванов.

Почему замглавы МВД региона не привезли мобильный телефон в больницу, не уточняется.

Селиванов выступает за активную «русификацию» Запорожья, Херсонской области и освобожденных территорий ДНР и ЛНР, является противником коммунистической идеологии и возвращения символов СССР в регионы.

Ранее сотрудники СБУ и Госбюро расследований задержали бывшего главу СБУ в Крыму Олега Кулинича. Его подозревают в госизмене.