Экс-глава СБУ по Крыму задержан на Украине

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники СБУ и Госбюро расследований задержали бывшего главу СБУ в Крыму Олега Кулинича. Его подозревают в госизмене, бывшему силовику грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает РБК.

Украинские СМИ пишут, что при задержании Кулинича присутствовал первый зампред СБУ Василий Малюк. Кулинич с 2020 года возглавлял управление СБУ по Автономной республике Крым. Управление находилось в Херсоне, куда переехало после присоединения полуострова к России.

Кулинич был уволен в марте, когда Минобороны России взяло город под контроль. На его место был назначен Александр Власенко. В прошлом году нардеп Максим Бужанский потребовал от Минюста Украины проверить законность назначения Кулинича главой СБУ по Крыму. По словам депутата, Кулинич с 1989 по 1994 годы учился в Высшей школе КГБ СССР и Академии ФСБ России, а также проходил службу в российской армии.

Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник прокомментировал информацию о намерении президента Украины Владимира Зеленского уволить высокопоставленного чиновника и своего давнего друга — главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Дипломат заявил, что глава украинского государства «сливает уже совсем своих».