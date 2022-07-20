Названы опасные для Киева последствия «насильственной украинизации» Политолог Монтян назвала опасные для Киева последствия «насильственной украинизации»

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«Насильственная украинизация» приведет к опасным для киевского режима последствиям, так как вызовет бурное недовольство среди украинцев, считает политолог Татьяна Монтян. Она напомнила, что жители Крыма и Донбасса начали протесты в 2014 году именно по той причине, что им запрещали говорить на родном языке, пишет «ПолитЭксперт».

Не только в быту, на который так любят кивать чиновники разных мастей: мол, «вам никто не запрещает разговаривать на русском дома и на улице». «Лиха беда начало» — в некоторых западных областях уже случались инциденты в этом году, когда переселенцы из зоны боевых действий подвергались нападкам, — отметила Монтян.

Она убеждена, что скоро на Украине все вернется «на круги своя». По ее мнению, в ближайшем будущем украинцы вновь смогут совершать все привычные для себя действия на родном языке — русском. Монтян убеждена: «скоро садистская вакханалия Киева закончится», поэтому местным жителям осталось потерпеть совсем немного.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко указал, что к конфликту на Украине привела стремительная украинизация страны радикальными элементами на фоне уничтожения русской культуры и исторической памяти. Глава республики подчеркнул, что большинство украинского населения не хотело этого, но «Майдан сделал своё дело».