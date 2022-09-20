Названы даты проведения референдума в ДНР Референдум в ДНР о присоединении к России пройдет с 23 по 27 сентября

Референдум о вхождении Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав России состоится с 23 по 27 сентября, передает ТАСС со ссылкой на Народный совет республики. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь сообщил, что голосование будет смешанным. Чтобы избежать скопления людей основная его часть будет происходить в режиме онлайн, и один день будет выделен для тех, кто хочет лично посетить участки.

Основное время, которое мы заложили для референдума, это голосование, которое будет проводиться вне избирательных участков, чтобы не создавать массовое скопление людей и один день уже непосредственно для тех, кто хотел бы проголосовать на участке, — сказал Пушилин.

Он отметил, что безопасность во время проведения очного голосования будет обеспечена.