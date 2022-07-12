Названо число погибших в результате удара ВСУ по Новой Каховке В результате удара ВСУ по Новой Каховке погибли шесть человек

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↵Как минимум шесть человек погибли в результате удара украинских военных по Новой Каховке, ещё десятки человек получили ранения, рассказал ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

Шесть человек [погибших] есть, это точно. И десятки многие раненых, [у них] осколочные ранения, порезы, — сказал он.

Леонтьев добавил, что уже сейчас количество раненых достигло по меньшей мере 40 человек. По его мнению, эта цифра будет расти, поскольку многие жители Новой Каховки остаются под завалами, заблокированы в своих домах, квартирах, и вызволить их оттуда пока не удаётся.

Кроме того, он сообщил, что в результате атаки был уничтожен завод, производивший оборудование для ГЭС по всему миру.

Удар по городу был нанесен 11 июля ракетами РСЗО Himars производства США. В результате обстрела серьёзно пострадал склад с гуманитарной помощью, жилые дома, рынок, больница, а также взорвались склады с селитрой. Каховская ГЭС повреждений не получила, Северо-Крымский канал продолжает функционировать.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский осудил удар Новой Каховке. По его словам, произошедшее является прямым следствием поставок США вооружений Украине.