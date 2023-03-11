Названо число немцев, согласных оказать военную поддержку партнерам по НАТО IfD: 45% немцев поддерживают обязательства страны перед НАТО

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Поддерживают обязательства Германии перед НАТО 45% опрошенных немцев, сообщает DW (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылкой на исследование Института социологических исследований в Алленсбахе (IfD). Именно такое число респондентов согласно, чтобы ФРГ оказала военную поддержку другой стране НАТО при нападении на нее.

Против военной помощи союзникам по Североатлантическому альянсу высказались 35%, 20% затруднились ответить. Опрос выявил серьезные различия между востоком и западом Германии. В ее восточной части против военной поддержки стран НАТО 49%, а в западной — 32%.

Коллективная оборона закреплена пятой статьей Вашингтонского договора, основополагающего документа НАТО. По нему агрессия против любой страны Альянса расценивается как нападение на все другие.

В мае 2022 года присоединиться к НАТО решила соседствующая с Россией Финляндия. Ее заявку, как и шведскую, не одобрили только Венгрия и Турция. Анкара требует от стран прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.