Названа срочная просьба Украины на грядущей встрече с союзниками Financial Times: Киев запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет на грядущей встрече

Украина на заседании контактной группы по военной помощи, которое должно состояться 21 апреля, запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет, сообщает Financial Times со ссылкой на три неназванных официальных источника. Собеседники издания отметили, что это связано с нехваткой у Киева снарядов для защиты неба от российских самолетов и БПЛА.

Украина требует ракет, поскольку запасы ПВО заканчиваются, — говорится в материале.

Собеседники издания уточнили, что Украину ожидают проблемы, если если Россия сможет задействовать бомбардировщики с неуправляемыми авиационными снарядами. FT напомнила, что, согласно утекшим секретным документам Пентагона, способность ВСУ защитить свои передовые силы средствами ПВО будет «окончательно снижена» к 23 мая.